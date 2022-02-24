إغلاق ميناء السويس البحري لسوء الأحوال الجوية



أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء السويس البحري اليوم الخميس فى تمام الساعه ٥ مساءً نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت ٢٦ عقدة واتجاه الرياح جنوبي غربي والضغط الجوي ١٠١١ وحالة البحر مضطربة جدا.

وقالت الهيئة في بيان، إنها أوقفت كافة الأنشطة على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وشدد اللواء أح مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .