سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يعلق على الأزمة الأوكرانية

عبر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان برجر، عن الأسف الشديد مما يحدث في أوكرانيا حاليا والتصعيد الروسي في هذا الشأن، مؤكداً أن الاتحاد على اتصال وثيق مع الجانب الأوكراني.



وقال برجر، في تصريحات للصحفيين على هامش زيارته لأسوان لتفقد المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد أصدر بيانا أدان فيه بأشد العبارات الغزو الذي حدث صباح اليوم وهذا تقويض لنظام الأمن الأوروبي.



وتطرق السفير إلى الإجراءات التي تم اتخاذها حين اعترفت روسيا بانفصال مقاطعتين في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتعزيز وفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، وسيتم حرمان روسيا من التواجد في الأسواق الاقتصادية.



وقال إنه ستكون هناك عقوبات على أشخاص في الاتحاد الروسي بشكل فردي، وهناك إجراءات وعقوبات أخرى سيتم اتخاذها.



وأكد أن الاتحاد الأوروبي على اتصال وثيق مع الجانب الأوكراني ومع حلفاء الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا والولايات المتحدة/ وسيتم توثيق هذه الإجراءات والعقوبات بين الاتحاد الأوروبي وحلفائه.



وعن الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول الوضع في أوكرانيا، قال: "ستكون هناك مشاورات مع مصر بطبيعة الحال خلال الأيام القادمة".