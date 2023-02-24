حملات للتفتيش على مراكز الدروس الخصوصية في 4 أحياء بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، رؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز الدروس الخصوصية.

وفي إطار ذلك، شن حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة للتصدي لظاهرة انتشار المراكز التعليمية غير المرخصة، أسفرت عن غلق وتشميع 8 مراكز تعليمية بنطاق الحى.

وفي حي العامرية أول.. قاد السيد موسي رئيس الحي، حملة أسفرت عن غلق وتشميع سنتر تعليمى أمام المدرسة الثانوية بنات بشارع البردويل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وشنت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، حملة على السناتر التعليمية بشوارع صفر الشمرلي، وأبو وردة، وإسحاق النديم، وأسفرت عن غلق وتشميع مركز تعليمي.

ونفذ حى وسط برئاسة عزة سعد، حملة على المراكز التعليمية والسناتر، حيث تمكنت من غلق وتشميع 4 سناتر ومراكز تعليمية بشارع فؤاد، ومحرم بك، والرصافة، وشارع ابن العنبرى.