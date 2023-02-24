سفينة إمداد مصرية تغادر ميناء العريش محملة بمساعدات إغاثية لدولتي سوريا وتركيا

غادرت، اليوم، سفينة إمداد مصرية من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى دولتى سوريا وتركيا.



وأرسلت مصر في وقت سابق، قافلة من المساعدات في إطار الدعم والتضامن المصري مع أبناء شعبي سوريا وتركيا في أعقاب الزلزال المدمر بكلتا الدولتين، استمرارا لدور مصر الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتحرك القافلة من مناطق تحميلها بالقاهرة إلى الإسماعلية عبوراً بأنفاق (تحيا مصر) وكوبري السلام، مروراً بالطريق الدولي الساحلي، وصولاً إلى ميناء العريش البحري، الذي شهد تطويراً كبيراً بكل منشآته وأرصفته خلال الأونة الأخيرة.



وغادرت سفينة إمداد مصرية من الميناء متجهة إلى دولتي سوريا وتركيا محمل عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي والأزهر الشريف وجمعية الهلال الأحمر وصندوق (تحيا مصر)؛ للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر بكلتا الدولتين.



يأتي ذلك في إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات التآخي بين الشعوب، وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن.