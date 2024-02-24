مقتل ثلاث نساء ببيت للدعارة في فيينا

تم العثور على ثلاث نساء مقتولات في بيت للدعارة في فيينا، حسبما أفادت وكالة الأنباء النمساوية "ايه بي ايه" يوم الجمعة.



ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الشرطة فيليب هاسلنجر قوله إنه تم اعتقال مشتبه به (27 عاما) في حديقة بالقرب من مسرح الجريمة، وهو قيد الاحتجاز حاليا.



وقالت الشرطة إنه تم اكتشاف جروح طعن في جثث النساء الثلاث. كما أصيب المشتبه به أيضا بجروح غير مهددة للحياة.



وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، إلا أنها لم تتمكن من إنقاذ الضحايا، وفقا للشرطة. وقدمت خدمات الطوارئ العلاج الطبي للمشتبه به قبل اعتقاله ونقله إلى المستشفى.



ووفقا للنتائج الأولية، ربما كانت النساء الثلاث هم الوحيدات الموجودات في بيت الدعارة وقت وقوع الحادث.