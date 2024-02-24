الرئيس الزامبي: الصين والهند وقعتا اتفاقا لإعادة هيكلة الديون

قال رئيس زامبيا، هاكيندي هيتشيليما، اليوم السبت، إن الصين والهند، آخر دولتين تطلبت الضرورة توقيعهما على اتفاق لإعادة هيكلة ديون زامبيا، قد فعلتا ذلك أخيرا.

وأضاف هيتشيليما على التلفزيون الرسمي: "لقد حققنا تقدما، والآن نحول انتباهنا إلى الدائنين من القطاع الخاص الذين نأمل أن نتمكن من تسوية الأمور معهم قريبا"، وفقا لما نقلتة وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوصلت زامبيا إلى مذكرة تفاهم مع الدائنين الرسميين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 6.3 مليار دولار في أكتوبر.

وتجري الحكومة محادثات مع دائنين آخرين، بمن فيهم حاملو سندات اليورو المستحقة بقيمة 3 مليارات دولار.

ووصلت المناقشات إلى طريق مسدود منذ نوفمبر عندما رفضت لجنة الدائنين الرسمية التي تشترك في رئاستها فرنسا والصين اتفاقا توصلت إليه الإدارة مع هؤلاء المستثمرين من حيث المبدأ.

ووقعت الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي على استخدام ما يسمى بالإطار المشترك لإعادة هيكلة ديونها قبل ثلاث سنوات، بعد التخلف عن السداد في نوفمبر 2020.