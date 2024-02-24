أوكرانيا وإيطاليا توقعان اتفاقا أمنيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وقع اتفاقاً أمنياً، السبت، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي تزور كييف في الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، إن «هذه الوثيقة ترسي قواعد صلبة لشراكة أمنية بعيدة المدى بين أوكرانيا وإيطاليا»، وذلك بعدما وقعت كييف مؤخرا اتفاقات مماثلة مع دول أوروبية عدة بينها ألمانيا وفرنسا، بحسب «فرانس برس».

وانضمت إيطاليا إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك في إبرام اتفاق أمني مدته 10 سنوات مع كييف، يهدف إلى تعزيز أمن أوكرانيا إلى أن تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي.

ووصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، صباح السبت إلى كييف حيث تترأس اجتماعا افتراضيا لمجموعة السبع حول أوكرانيا.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع مجموعة السبع التي تترأسها إيطاليا حاليا، فرض عقوبات جديدة على موسكو، بعد عامين على الحرب مع أوكرانيا.