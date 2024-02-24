 الأهلي يستقبل عمدة مدينة مانشستر - بوابة الشروق
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الأهلي يستقبل عمدة مدينة مانشستر

محمود باهي
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 1:18 م | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 1:18 م

استقبل مسؤولو الأهلي في فرع النادي بالشيخ زايد عمدة مدينة مانشستر التتي تتواجد في مصر للمرة الأولى وبصحبتها مندوب من الديوان الملكي الإنجليزي.

كان في استقبال العمدة ياسمين دار وفدا من النادي يضم أحمد النحاس مدير الفرع، وعمرو الحلواني مدير أكاديمية الأهلي بالتجمع الخامس والعديد من القيادات الإدارية.

وقامت عمدة مدينة مانشستر بجولة تفقدية لمنشآت الفرع والملاعب المختلفة والأماكن المخصصة للأعضاء والأطفال.

وأهدى أحمد النحاس درع وعلم النادي إلى عمدة مدينة مانشستر، وجدد لها الدعوة لتكرار الزيارة مرة أخرى.


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