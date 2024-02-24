كريم فهمي: اشتغلت وظائف كثير في الجامعة لأصرف على نفسي

كشف الفنان كريم فهمي، عن عمله في وظائف متعددة خلال مرحلة دراسته الجامعية؛ لتوفير احتياجاته.
وقال في تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، إنه عمل مساعدًا لمدرس لغة إنجليزية أثناء دراسته بكلية طب الأسنان، كما عمل في شركة طباعة، وعمل أيضًا «موديل» في بداية دراسته الجامعية عندما كان عمره 18 عامًا.
وأضاف أنّه وأخاه الفنان أحمد فهمي تربيا في أسرة تهتم بالعلم والدراسة من جانب الأم، بينما كان الأب مهتمًا أكثر بالرياضة، مما خلق مزيجًا من الاثنين في شخصيتهما، معقبا:«كبرنا وحصل انفصال بين الأبوين، وبدأ كل منا بعدها يعتمد على نفسه».
وأوضح «فهمي» أنه كان يرغب في أن يكون طبيب أسنان منذ دراسته بالمرحلة الثانوية، وذلك على الرغم من أنه كان بإمكانه الالتحاق بكلية الطب البشري بمجموعه، لافتا إلى عمله كطبيب أسنان بعد تخرجه.
وأشار إلى أنه كان يرغب في أن يكون لاعب كرة قدم في بداية حياته، وكان يسير بشكل جيد في هذا المجال كلاعب بالنادي الأهلي والزمالك، لكنه واجه صعوبة في التوفيق بين الاثنين بعد التحاقه بكلية الطب، حيث قرر التركيز على دراسته أولاً، مما منعه من تحقيق طموحه في كرة القدم بالشكل الذي كان يحلم به.