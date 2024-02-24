كريم فهمي: اشتغلت وظائف كثير في الجامعة لأصرف على نفسي

كشف الفنان كريم فهمي، عن عمله في وظائف متعددة خلال مرحلة دراسته الجامعية؛ لتوفير احتياجاته‎.‎

وقال في تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «‏ON E‏» مساء ‏الجمعة، ‏إنه عمل مساعدًا لمدرس لغة إنجليزية أثناء دراسته بكلية طب الأسنان، كما عمل في شركة طباعة، وعمل أيضًا ‏‏«موديل» في بداية دراسته الجامعية عندما كان عمره 18 عامًا‎.‎

وأضاف أنّه وأخاه الفنان أحمد فهمي تربيا في أسرة تهتم بالعلم والدراسة من جانب الأم، بينما كان الأب مهتمًا أكثر ‏بالرياضة، مما خلق مزيجًا من الاثنين في شخصيتهما، معقبا:«كبرنا وحصل انفصال بين الأبوين، وبدأ كل منا بعدها ‏يعتمد على نفسه»‏‎.‎

وأوضح «فهمي» أنه كان يرغب في أن يكون طبيب أسنان منذ دراسته بالمرحلة الثانوية، وذلك على الرغم من أنه كان ‏بإمكانه الالتحاق بكلية الطب البشري بمجموعه، لافتا إلى عمله كطبيب أسنان بعد تخرجه‎.‎

وأشار إلى أنه كان يرغب في أن يكون لاعب كرة قدم في بداية حياته، وكان يسير بشكل جيد في هذا المجال كلاعب ‏بالنادي الأهلي والزمالك، لكنه واجه صعوبة في التوفيق بين الاثنين بعد التحاقه بكلية الطب، حيث قرر التركيز على ‏دراسته أولاً، مما منعه من تحقيق طموحه في كرة القدم بالشكل الذي كان يحلم به‎.‎