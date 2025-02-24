ليفربول يتغنى بـ 6 أرقام قياسية لـ محمد صلاح

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تغنى نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه محمد صلاح وأرقامه القياسية التي يواصل تحقيقها مع الفريق وانفراده بأرقام تاريخية في قلعة آنفيلد.

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 6 أرقام قياسية لـ محمد صلاح، معلقا عليها..«أرقام الملك لا تصدق».

وجاءت الأرقام التي حققها على النحو التالي:

«أول لاعب يسجل 25 هدفا ويصنع 15 في موسم واحد في بريميرليج».

«أول لاعب في تاريخ ليفربول يصنع 16 هدفا بموسم واحد في بريميرليج».

«أول لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يُساهم في 50 هدفا بكل البطولات في موسم 2024/25 »

«أول لاعب في تاريخ بريميرليج يساهم في 400 هدفا في موسمين مختلفين».

«أصبح أكثر لاعب يُسجل ويصنع في المباراة بموسم واحد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ ليونيل ميسي (11) 2014/15 ».

«أول لاعب يسجل ويصنع في مباراتي الموسم أمام حامل اللقب في بريميرليج».

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بثنائية دون رد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، سجل منها صلاح هدفا وصنع آخر.

يتصدر صلاح سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 25 هدفا، بفارق 6 أهداف عن هالاند الوصيف صاحب الـ19 هدفا.