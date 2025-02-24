حضرت النجمة أريانا جراندي حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) لعام 2025، متألقة بفستان وردي فاتح من تصميم دار الأزياء لويفي (Loewe).

تميز الفستان بقصة الكتف المكشوف وتفاصيل زهرية مصنوعة من الريش، مما أضفى لمسة أنثوية ورومانسية على إطلالتها.

أكملت غراندي مظهرها بمجوهرات ماسية من جارد أتيليه (Jared Atelier)، واعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان المميزة مع مكياج ناعم بدرجات اللون الوردي، مستوحى من شخصية "جليندا" التي تجسدها في فيلم "Wicked".

في هذا الحفل، تم ترشيح أريانا لجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد عن دورها في فيلم "Wicked"، إلى جانب زميلتها في العمل سينثيا إيريفو، كما تشارك في تقديم إحدى الجوائز خلال الحفل، الذي تقدمه النجمة كريستين بيل.

جدير بالذكر أن فيلم "Wicked" حصل على عدة ترشيحات، بما في ذلك جائزة أفضل طاقم عمل في فيلم سينمائي.