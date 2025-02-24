بوتين يطلع نظيره الصيني على الاتصالات الروسية الأمريكية

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين بينج، على الاتصالات الروسية الأمريكية الأخيرة، خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين، اليوم الاثنين.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، ذكر الكرملين أن الرئيس الصيني أعرب لبوتين عن دعمه للحوار بين موسكو وواشنطن، فضلا عن استعداده للمساعدة في إيجاد سبل للتسوية.

وقالت القناة التلفزيونية المركزية الصينية في بيان، إن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الروسي.

وبحسب وكالة «شينخوا»، أكد الرئيس الصيني لنظيره الروسي أن «التاريخ والواقع يظهران أن الصين وروسيا جارتان جيدتان لا يمكن أن تفترقا، وأنهما صديقتان حقيقيتان تتقاسمان الأفراح والأحزان، وتدعمان بعضهما البعض وتتطوران معا».

وشدد الطرفان على أن موسكو وبكين هما أهم عامل استقرار في الشئون العالمية. بالإضافة إلى ذلك، أعرب شي جين بينج عن استعداده للمساعدة في إيجاد سبل للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الأوكراني.

كما ناقش الرئيسان الجدول الزمني لاجتماعات القمة المقبلة فيما يتعلق بالاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في موسكو.