وكيله: لا أفهم لماذا يريد الكل دفع كولر للاعتزال

نفى دينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عددا من الشائعات بشأن التكهن بالوجهة القادمة للمدرب السويسري حال رحيله عن القلعة الحمراء.

وأكد لامبرتي عبر قناة MBC مصر 2 مساء الإثنين "كولر لن يرحل عن الأهلي ولا يفكر في الاعتزال بعد انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، وكل ما تردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "لا أفهم لماذا يريد الكل دفع كولر نحو الاعتزال وإبعاده عن كرة القدم، فهو مدرب يحب كرة القدم، ولم يفقد شغفه بل يريد الاستمرار مع الأهلي لتحقيق مزيد من النجاحات".

وأشار أيضا "لا أفهم أيضا لماذا يقول الخبراء أن كولر يلعب بتحفظ دفاعي، فهم لا يتواجدون في التدريبات يوميا، ولا يعرفون تفاصيل عديدة بشأن جاهزية كل لاعب".

وأتم دينو لامبرتي تصريحاته في هذا الشأن "الأهلي يلعب كرة هجومية، وكولر يسعى دائما لتقديم أداء جيد في كل المباريات، ولا يكتفي بتحقيق الانتصارات فقط".

وقاد مارسيل كولر الأهلي في 146 مباراة، حقق 103 انتصارات مقابل 29 تعادلا و14 خسارة، وتوج مع الفريق بـ 11 لقبا.

وعلى مدار 28 مباراة هذا الموسم، حقق الأهلي تحت قيادة كولر 17 فوزا مقابل 7 تعادلات و4 هزائم.