النائب أحمد بدوي: FBC تطبيق إلكتروني للنصب على المواطنين وليس منصة

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن «FBC» ليست منصة لكنها عبارة عن تطبيق إلكتروني يعمل من الخارج ويمارس النصب على المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن لجنة الاتصالات عقدت العديد من الاجتماعات مع الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأصدرت توصيات في هذا الإطار.

وأوضح أن هناك من يعتقد أن هذه التطبيقات رسمية ومرخصة، رغم أنه لا يوجد من الأساس قانون للتجارة الإلكترونية، ما يعني أنه لا يوجد ترخيص لمنصات بهذا الشكل.

ولفت إلى أن هناك أزمة في الوعي بين المواطنين، حيث لم يتم الالتفات للعديد من التحذيرات التي صدرت من التطبيقات التي تمارس النصب الإلكتروني، موضحًا أن لجنة الاتصالات تعمل على مجابهة الأمر من خلال قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأفاد بأن هذا القانون يتضمن عددًا من المواد التي تكافح النصب الإلكتروني، موجهًا الشكر للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتمكنهم من اكتشاف العديد من هذه التطبيقات التي تمارس النصب على المواطنين.

وظهر FBC كتطبيق استثماري رقمي تعد مستخدميها بأرباح مضمونة وسريعة، حيث جذب ملايين الأشخاص الراغبين في استثمار أموالهم، قبل أن يتم الكشف عن أنه مجرد مخطط احتيالي عالمي، استهدف العديد من الأشخاص حول العالم، وتسبب في خسائر بلغت 6 مليارات دولار.

في البداية، كان التطبيق يُتيح للمستخدمين سحب أرباحهم، مما دفعهم لضخ المزيد من الأموال، لكن مع مرور الوقت، بدأ في فرض قيود على السحب، ومنع المستخدمين من الوصول إلى أموالهم، مما أثار شكوكًا واسعة حول مصداقيته.

وفي محاولة لإخفاء الجريمة، ادعى التطبيق التعرض لهجوم إلكتروني أدى إلى خسارته 4 مليارات دولار، وطلب من المستثمرين ضخ المزيد من الأموال لتعويض الخسائر، قبل أن يختفي فجأة، تاركا وراءه آلاف الضحايا دون أي تعويضات.