محافظات الجنوب السوري تستعد لمظاهرات رفضا لتصريحات نتنياهو

أطلق ناشطون سوريون بمحافظات درعا والقنيطرة والسويداء دعوات لمظاهرات ووقفات احتجاجية رفضاً لتصريحات رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الجنوب السوري.

ووفق تلفزيون سوريا، تشهد محافظة القنيطرة تحضيرات لمظاهرات ووقفات شعبية اليوم الإثنين، حيث يعتزم المشاركون التعبير عن رفضهم للتصريحات الإسرائيلية التي اعتبروها تدخلاً في الشأن السوري.

ودعا ناشطون في درعا إلى مظاهرة مركزية غدا الثلاثاء، مشددين على أهمية الحضور الشعبي للتأكيد على موقفهم الرافض للتصريحات الإسرائيلية حول الجنوب السوري.

كما أُطلقت دعوات لمظاهرة مركزية في السويداء يوم غد ، حيث أكد ناشطون ضرورة الحشد الشعبي رفضاً لأي محاولات لفرض واقع جديد في المنطقة.

وأكد الشيخ سليمان عبد الباقي قائد تجمع "أحرار جبل العرب" في السويداء، رفضه لأي تدخل خارجي في شؤون المحافظة، مشدداً على التمسّك بـ "الهوية السورية".

وقال عبد الباقي ، في حديث مع تلفزيون سوريا، : "نرفض أي تدخل بالشأن الداخلي للسوريين من قبل جهة خارجية".

وأضاف: "نحن سوريون وهويتنا سورية ونريد بناء الوطن، ومطالبنا مثل مطالب كل السوريين في البناء والعيش بسلام".

وأوضح عبد الباقي أن "النظام المخلوع وإيران وميليشيا حزب الله، الذين تسببوا بالحروب والفتن والقتل والإرهاب، قد زالوا وحان وقت الإعمار والسلام".

كان نتنياهو قد صرح أمس الأحد"لن نسمح لقوات هيئة تحرير الشام التي أطاحت بالرئيس السوري بشار الأسد ، أو الجيش السوري الجديد بدخول المنطقة جنوب دمشق".

وأضاف "نطالب بنزع السلاح الكامل من جنوب سوريا في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من قوات النظام الجديد. وبالمثل، لن نتسامح مع أي تهديد لمجتمع الدروز في جنوبى سوريا".