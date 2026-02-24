الصحة العالمية: ارتفاع حاد في الهجمات على منشآت الرعاية الصحية بأوكرانيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية من مقرها في كوبنهاجن اليوم الاثنين أن عدد الهجمات التي استهدفت نظام الرعاية الصحية في أوكرانيا ارتفع بنسبة تقارب 20% خلال عام 2025.

ووفقا للمكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا فإن عام 2025 بات العام الذي شهد أكبر عدد من الهجمات على الأصول الصحية منذ بدء الغزو الروسي.

وأوضحت المنظمة أن الربع الثالث من العام الماضي وحده شهد وقوع 184 هجوما على المرافق الطبية، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 110 آخرين.

وفي الوقت ذاته، سجلت الهجمات التي استهدفت مستودعات الأدوية في أوكرانيا زيادة بلغت ثلاثة أضعاف خلال عام 2025.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس "بعد أربع سنوات من الحرب، تتزايد الاحتياجات الصحية، لكن الكثير من الأشخاص غير قادرين على الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعرض المستشفيات والمستوصفات لهجمات روتينية".

كما يواجه نظام الرعاية الصحية الأوكراني ضغوطا إضافية ناجمة عن الهجمات على البنية التحتية المدنية، مثل شبكة الطاقة، مما جعل شتاء هذا العام هو الأكثر برودة وظلاما منذ اندلاع الحرب.