بدء محاكمة ربان ناقلة تابعة لأسطول الظل الروسي في فرنسا

بدأت محكمة فرنسية اليوم الاثنين محاكمة ربان ناقلة النفط بوراكاي، التي جرى التحفظ عليها قبل خمسة أشهر، ويُعتقد أنها تنتمي إلى ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي.

وأفادت صحيفة أويست فرانس بأن النيابة العامة طالبت، أمام محكمة بريست غربي فرنسا، بتوقيع عقوبة السجن لمدة عام وغرامة قدرها 150 ألف يورو (ما يعادل 176 ألف دولار) بحق الربان الصيني.

ويواجه الربان تهماً تتعلق بعدم الامتثال للتعليمات الرسمية الصادرة عن القوات البحرية الفرنسية عندما جرى اعتراض الناقلة قبالة سواحل بريتاني في نهاية سبتمبر الماضي.

يُشار إلى أن الربان، المتواجد حالياً في عرض البحر، لم يمثل بشخصه أمام المحكمة، بل أناب عنه محامٍ لتمثيله في الجلسة.