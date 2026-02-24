طلاب في إيران ينظمون احتجاجات مناهضة للحكومة وسط حشد لقوات أمريكية لهجمات محتملة

نظم طلاب احتجاجات مناهضة للحكومة في الجامعات في جميع أنحاء العاصمة الإيرانية اليوم الاثنين، وفقا لشهود ومقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت، في علامة جديدة على وجود اضطرابات مع حشد القوات الأمريكية في المنطقة لشن هجمات محتملة.

وبدأت الاحتجاجات، التي أعرب فيها العديد من الطلاب عن دعمهم لنجل شاه إيران المخلوع رضا بهلوي، مطل الأسبوع. واندلعت المظاهرات في ثلاث جامعات على الأقل اليوم الاثنين، مما أدى في إحدى الحالات إلى اشتباكات مع قوات الباسيج شبه العسكرية.

وشنت إيران حملة قمع قوية في يناير/كانون الثاني ضد احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص واعتقال عشرات الآلاف. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراء عسكري ردا على ذلك قبل أن يحول تركيزه إلى البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه ويطالب إيران بإبرام اتفاق أو مواجهة عمل عسكري .