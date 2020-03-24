سلطنة عمان تصدر قرارات جديدة لمنع تفشي كورونا

أصدرت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع الآثار الناتجة من فيروس (كورونا) المستجد بسلطنة عمان عددًا من القرارات الجديدة لمنع تفشي الفيروس.

وقررت اللجنة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء- فتح حساب مصرفي لتلقي التبرعات الماليّة تحت إدارة وزارة الصحة، وتفعيل قطاع الاستجابة الطبيّة والصّحة العامة، وقطاع الإغاثة والإيواء.

كما قررت اللجنة تعليق جميع رحلات الطيران الداخليّة والدولية من مطارات السلطنة وإليها ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرَ يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020م، وتُستثنى من ذلك التعليق رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي.

وشددت اللجنة على الجهات ذات العلاقة بترتيب عودة من يرغب من العمانيين عمومًا، والطلبة المبتعثين على وجه الخصوص إلى السلطنة، موجهة الجهات المختصة بتوفير العزل المؤسسي لهم.

كما وجهت بتخصيص أماكن لغسل الموتى في كل الولايات، والتعامل مع كل جثّة حسب مقتضيات مخاطر العدوى، داعية كافة أفراد المجتمع والمؤسسات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وتؤكد على مخاطر التجمعات عمومًا، بما فيها التجمعات داخل المنازل، في احتمالات انتشار الوباء.

وكانت اللجنة العليا قد قررت أمس الأول الأحد تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد على 30% من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف.