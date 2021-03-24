ملك البحرين يعزي قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة وزير المالية

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة نائب حاكم دبي وزير المالية حمدان بن راشد آل مكتوم، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، اليوم الأربعاء، أرسل ملك البحرين برقية تعزية ومواساة إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، ضمنها صادق تعازيه ومواساته بوفاة وزير المالية.



وتوفي صباح اليوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن عمر ناهز 76 عاما.