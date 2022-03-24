بريطانيا: عقوبات جديدة على 65 كيانا وشخصية روسية بسبب الحرب على أوكرنيا

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروز، اليوم الخميس، توقيع 65 عقوبة روسية جديدة ضد مجموعة من الصناعات الاستراتيجية الرئيسية والأشخاص، لافتة إلى أن المملكة المتحدة فرضت حتى الآن عقوبات على أكثر من 1000 فرد وشركة روسية، بموجب نظام العقوبات على موسكو منذ غزوها لأوكرانيا.



وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، صباح الخميس، تستهدف العقوبات المفروضة على روسيا اليوم، الصناعات الرئيسية التي تدعم الغزو الروسي غير القانوني، بما في ذلك شركة السكك الحديدية الروسية وشركة الدفاع «كرونشتادت»، المنتج الرئيسي للطائرات الروسية بدون طيار.



وتستهدف العقوبات الجديدة 6 بنوك، بما في ذلك Alfa Bank الذي يشارك في تأسيسه الأوليغارشية الروسية الخاضعين للعقوبات سابقًا ميخائيل فريدمان وبيتر أفين وجيرمان خان، كما فرضت بريطانيا عقوبات على أكبر منتج للماس في العالم Alrosa.



ومن بين الأفراد الخاضعين للعقوبات الملياردير يوجين شفيدلر، مؤسس بنك تينكوف أوليج تينكوف، وهيرمان جريف، الرئيس التنفيذي لسبيربنك أكبر بنك في روسيا، وبولينا كوفاليفا، ابنة زوجة وزير الخارجية لافروف.



وشملت العقوبات جالينا دانيلشينكو، التي عينتها روسيا عمدة لميليتوبول - وهي المرة الأولى التي يُعاقب فيها فرد؛ بسبب تعاونه مع القوات الروسية الموجودة حاليًا في أوكرانيا.