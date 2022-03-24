الناتو: مقتل ما بين 7 آلاف إلى 15 ألف جندي روسي في أوكرانيا

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن ما بين 7 آلاف إلى 15 ألف جندي روسي قتلوا في 4 أسابيع من الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك بحسب تقارير إعلامية، نقلت في الوقت نفسه عن كبير موظفي الرئيس الأوكراني، قوله إن بلاده لن تقبل أبدًا التخلي عن أي جزء من أراضينا بما في ذلك دونباس والقرم.

وفيما أكملت الحرب شهرها الأول، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، مقتل 1035 مدنيًا أوكرانيًا وإصابة 1650 آخرين، جراء الهجمات الروسية، فيما فر 3 ملايين و674 ألفا و952 إلى دول الجوار.

وأظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن بولندا تستضيف نصف اللاجئين الأوكرانيين، فيما غادر أكثر من 113 ألف شخص منطقتي دونيتسك ولوغانسك باتجاه روسيا.