 انتشال جثة طفل غريق في سمالوط بالمنيا - بوابة الشروق
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انتشال جثة طفل غريق في سمالوط بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 10:13 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 10:13 م

تمكن عدد من اهالي قرية اسطال فس مركز سمالوط بالمنيا، من انتشال جثة طفل من داخل ترعة المختار في قرية إسطال، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى النموذجي في سمالوط.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية لمن محافظة المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثة الطفل "يوسف. ر" 8 سنوات، من ترعة المختار في قرية إسطال بمركز سمالوط، بمعرفة الأهالي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات التحريات الأولية، تبين أن الطفل مقيم في قرية إسطال وغرق داخل ترعة المختار في ظروف غامضة.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى النموذجي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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