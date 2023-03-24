أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية؛ على سؤال مرده «ما حكم صيام مريض السكر في رمضان»، قائلا: «المفتي يستند إلى رأي الأطباء، في تحديد درجة السكر لإقرار الصيام من عدمه».

وأضاف خلال برنامجه اليومي في شهر رمضان «القرآن علم الإنسان» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن مرض السكر 3 أنواع، موضحا أن الحالة الأولى لمريض السكر من النوع الأول «مقبولة» نظرًا لارتفاع السكر؛ لا يؤثر على حياة الإنسان ويعالج بقليل من الأدوية ويصوم مع المعافين.

وتابع أن تأثير السكر على مريض النوع الثاني؛ «ليس ضارا، أو الضرر خفيف»، لافتا إلى إقرار الأطباء؛ بصيام تلك الحالة مع ضرورة التنبيه بالحفاظ على النفس، وتناول الأدوية في المواعيد المقررة من الطبيب.

وأوجب مفتي الجمهورية الإفطار لمريض النوع الثالث من السكر،، مبينا أن الصيام يؤثر على صحته، ويؤدي إلى مشقات كثيرة لا يتحملها الصائم مع المرض، معقبا: «يجب عليه الإفطار في هذه الحالة».

ونوه إلى انتقال مريض السكر من النوع الثالث؛ من دائرة التكليف بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» إلى دائرة الرخصة في قوله -عز وجل- «فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» ودائرة «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وأيضا قوله تعالى «ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها».

ووجه رسالة إليه قائلا: «أنت مثاب في فطرك كأنك صائم»، مدللا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «نحن نفر من قدر الله.. إلى قدر الله».