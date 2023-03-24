مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بإحدى قرى كوم حمادة

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب، بها بعض الإصابات الظاهرة داخل "خُص" بقرية خنيزة التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وشهدت قرية خنيزة التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة، حيث تم العثور على جثة شاب بها بعض الإصابات الظاهرة التى أودت بحياته، وذلك داخل خص، يقع على طريق خنيزة شبرا أوسيم.

وتم التحفظ على، الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "رجب ش ع ب" مقيم في قرية خنيزه التابعة لدائرة المركز.

وانتقل أحمد التهامى وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة لمكان الواقعة لمناظرة الجثة.

وقرر التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بعمل التحريات اللازمة حيال الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وأمر اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برقم اللواء عمرو الشامى مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية، وضباط الأمن العام وذلك من أجل المساهمة في كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.