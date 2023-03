تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بأحداث تعريفية للأبطال، حيث تبدأ الأحداث من حي روض الفرج وتحديدًا بشبرا، حيث تقيم "مهرة أبو الليل" الفنانة ياسمين عبد العزيز وإخواتها لولي و"طارق" الفنان أحمد غزي، إذ تقوم مهرة بإيصال "لولي" الفنانة الشابة آيسل رمزي إلى مدرستها وإعطاء أموال لطارق، وتقوم بالذهاب إلى عملها في مصنع "عبايات"، وتقابل في طريقها صديقتها "سحر" الفنانة مها نصار.

وعلى الناحية الأخرى في إحدى قرى صعيد مصر يظهر "جابر أبو شديد" الفنان أحمد العوضي، وهو يذهب لافتتاح ورشته الخاصة بـ"كوتشات العربيات" "الكوماندا"، ثم يأتى إليه شقيقه "عبيد" الفنان تامر مجدي للحديث معه عن موضوع ابن عمهم "محسن" الفنان تامر نبيل، ويحاول جابر أن يأتى بحق ابن عمه من رجال الديب بعد سفره للعمل في التجارة ولكن يجد نفسه يحمل الطوب، ونشوب خناقة كبيرة بينهم، ويهدده جابر بالقتل وبالفعل يقوم محسن بقتل الديب خلال الخناقة والهرب.

يحاول "العترة" الفنان محمود غريب التقرب من مهرة والتحرش بها، والاعتداء عليها، خلال مصنع العبايات التي تعمل بها، ولكنها تقوم بضربه والهرب منه، وفضحه في الشارع، وضربه بالحذاء وسط تجمع الناس أمام المصنع، ثم يطلب "زيدان" الفنان ماجد المصري منها الذهاب إليه للتحدث معه، ليخبرها أن العترة تم نقله على أحد المصانع في صفط اللبن، ويخبرها أن تعود إلى عملها ولها مكافأة منه ويوعدها أن يأتى بحقها من العترة.

يهدد "رزق" الفنان ضياء عبد الخالق، بأن دية والده مقتل محسن وجابر الاثنين مقابل قتل والده، ويحاول جابر طمأنة والدته صديقة الفنانة سهير المرشدي بعد مقتل الديب، ويخبر محسن أن يسافر بالتأشيرة الخاصة به، لأن إخواته وزوجته بحاجة إليه، وتنصحه صديقة ابنها جابر بالابتعاد عن الشر.

مسلسل "ضرب نار" يعرض حصريًّا على شاشة قناة on يوميا الساعة 10 مساء، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.