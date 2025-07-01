 تزايد قوة الإعصار فلوسي قبالة سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادئ - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 يوليه 2025 7:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تزايد قوة الإعصار فلوسي قبالة سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادئ

ميامي (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 5:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 5:59 م

تزايدت قوة الإعصار "فلوسي" إلى إعصار من الفئة الثانية قبالة سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادئ.


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