دورتموند يستغل أرباح المونديال في إبرام الصفقات

يأمل نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن تكون مغامرته في كأس العالم للأندية بأمريكا، بمثابة خطوة نحو تحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

وجنى دورتموند أكثر من 100 مليون يورو (118 مليون دولار) من عائدات البطولة، بالإضافة إلى بيع لاعبيه خلال الأسابيع الماضية، وعلى رأسها انتقال جيمي جيتنز إلى تشيلسي مقابل 65 مليون يورو.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي، بعد الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء أول أمس السبت في دور الثمانية لمونديال الأندية، أنه سيتم إعادة استثمار جزء على الأقل من هذه الأموال في سوق الانتقالات.

وقال كيل: "سيحدث شيء ما في سوق الانتقالات، سنفعل شيئًا بالتأكيد، سنجعل الفريق أفضل من العام الماضي".

وأشار كارستن كرامر، المدير الإداري للتسويق في دورتموند، لوكالة الأنباء الألمانية "لدينا بعض المزايا، لكنهم "عملوا بجد من أجلها".

وقال لارس ريكن، المدير الإداري للشؤون الرياضية في دورتموند، لوكالة الأنباء الألمانية: "نحتل المركز الثامن في التصنيف الأوروبي، وبلغنا دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، ونُعتبر الآن من بين أفضل ثمانية فرق في العالم، هذا أمرٌ يدعو للفخر".

لكن دورتموند يحتاج إلى بذل المزيد من الجهودٍ لترسيخ مكانته كأكبر منافس لبايرن ميونخ في ألمانيا، وللتألق على الصعيد الدولي.

وبلغ دورتموند النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بفضل احتلاله المركز الرابع في الموسم الماضي للدوري الألماني (بوندسليجا)، بقيادة المدرب الكرواتي الجديد نيكو كوفاتش.

وقال لاعب خط الوسط باسكال جروس أن منافسات البوندسليجا تختلف عن كأس العالم للأندية، حيث لم يُظهر دورتموند كامل تألقه في مبارياته الأخرى.

لكن مشاركة دورتموند في مونديال الأندية حظت بمليوني متابع جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي للنادي، وسط أنباء عن تجديد التعاقد مع شركة بوما، المُصنّعة لأطقم الملابس الرياضية، حتى عام 2034 مقابل حوالي 300 مليون يورو.

وقال كرامر: "شبكاتنا، وشركاؤنا، وعدد مُشجعينا، ونطاقنا الرقمي، وبالطبع حجم أعمالنا، في نمو مُستمر".

لكن دورتموند لا يزال أمامه الكثير من العمل، داخل الملعب وخارجه، وقال كيل: "نحن نُدرك حجم المهام التي تنتظرنا في العالم، لا نُريد ولا يُمكننا مُقارنة أنفسنا بريال مدريد".