أمن الإسكندرية يعاون شركة النظافة في التصدي لظاهرة النباشين وضبطهم

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بالتعاون مع شرطة البيئة وإدارة البحث الجنائي، حملة ميدانية في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي، في إطار التصدي للنباشين وتراكم المخلفات بمحيط منطقة غربال، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.



وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عمارة، الحكمدار العام، وتكليفات اللواء محسن عبيدو، مساعد مدير الأمن للوحدات، بقيادة العقيد هشام عبد الباعث، والمقدم هيثم الشيخ وكيل القسم، والرائد محمد بريك معاون القسم، والرائد علاء قنديل، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي، وممثلي شركة النظافة.



وأسفرت الحملة عن رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بالمنطقة، وتحميلها على السيارات المخصصة تمهيدًا لنقلها إلى محطات المعالجة والتخلص الآمن، وفقًا لاشتراطات قانون البيئة وقواعد السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الأطفال.



ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الثلاثاء، تمكنت قوات الأمن من ضبط عدد من المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.



ومن جانبه، أكد أحمد شحاتة، رئيس المركز الإعلامي بشركة نهضة مصر لأعمال النظافة إن الحملة جاءت بالتعاون والتنسيق المستمر مع أجهزة الدولة، في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن السكندري وتحسين مستوى النظافة العامة.