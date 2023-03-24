البنتاجون يتوعد بالرد على أي هجوم يستهدف الأمريكيين في سوريا

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما يلزم للدفاع عن شعبها، وذلك عقب توجيه واشنطن ضربات جوية ضد منشآت لجماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني شرقي سوريا.

وقال أوستن -حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعةـ إن الجيش الأمريكي قام بالرد بضربات جوية دقيقة شرقي سوريا ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني بناء على توجيهات من الرئيس جو بايدن للرد على الهجوم الذي استهدف منشأة صيانة في قاعدة للتحالف الدولي بالقرب من مدينة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا.

وشدد أوستن، على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبه، متعهدا في الوقت نفسه بعدم السماح لأي جماعة استهداف الأمريكيين من دون عقاب.

ومن جانبه، أكد رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كورولا، بقاء القوات في سوريا لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش" بما يعود بالفائدة ليس فقط على أمن سوريا واستقرارها بل على المنطقة بأكملها.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه (البنتاجون) أن الجيش الأمريكي نفذ "ضربات جوية دقيقة" في سوريا بعد مقتل مقاول أمريكي وإصابة خمسة جنود أمريكيين، بالاضافة إلى مقاول أمريكي آخر في هجوم استهدف قاعدة للتحالف قرب مدينة الحسكة.