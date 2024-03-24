ألمانيا تفوز على فرنسا بثنائية وديا

فاز المنتخب الألماني على نظيره الفرنسي 2 / صفر، اليوم الجمعة، في مباراة دولية ودية في إطار استعدادات الفريقين لنهائيات كأس أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا في شهر يونيو المقبل.

ونجح المنتخب الألماني في تحقيق الفوز الثاني على نظيره الفرنسي، بعدما سبق له ذلك في شهر سبتمبر الماضي بنتيجة 2/1 في مدينة دورتموند الألمانية، تحت قيادة رودي فولر، الذي تولى المهمة بشكل مؤقت عقب إقالة المدرب السابق هانزي فليك.

وبقيادة يوليان ناجلسمان، نجح المنتخب الألماني في الفوز على فرنسا مجددا، لكن هذه المرة في مدينة ليون الفرنسية، على أن يخوض اختبارا وديا آخر أمام نظيره الهولندي في فرانكفورت يوم الثلاثاء المقبل.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى بالبطولة مع منتخبات اسكتلندا والمجر وسويسرا، فيما يلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم كذلك منتخب هولندا والنمسا والفائز من ويلز وبولندا في ملحق التصفيات.

وتقدم المنتخب الألماني بعد سبع ثوان فقط عن طريق فلوريان فريتز، قبل أن يضيف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 49.