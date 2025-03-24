الشرطة الأسترالية: سجن 3 أشخاص بتهمة تهريب الكوكايين على متن رحلة متجهة إلى سيدني

أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، اليوم الاثنين، الحكم على 3 رجال بالسجن لمدة مجمعة أقصاها 15 عاما؛ بسبب دورهم في محاولة بائت بالفشل لتهريب 100 كيلوجرام من الكوكايين إلى أستراليا.

وأضافت الشرطة، أن الرجال كانوا جزءا من مخطط لتهريب المخدرات داخل مخزن شحن على متن رحلة ركاب كانت متجهة من جوهانسبرج إلى سيدني في أكتوبر من عام 2023.

وأوضحت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، في بيان لها، أن اثنين من الرجال "63 و57 عاما" تم وصفهما بأنهما شخصان موثوقان بهما استغلا عملهما في مطار سيدني لتسهيل إدخال المخدرات من الرحلة القادمة.

وتم الحكم على الرجل البالغ من العمر 63 عاما بالسجن لمدة 10 أعوام، بينما تم الحكم على الرجل البالغ من العمر 57 عاما، وهو مدير لوجستي سابق في إحدى شركات الطيران، بالسجن لمدة 3 أعوام؛ بسبب دوره في المخطط.

كما حُكم على رجل ثالث "25 عاما" بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر، حيث قالت الشرطة، إن دوره كان الحصول على الكوكايين من المطار لتوزيعه في أستراليا.