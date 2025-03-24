مفوض التجارة الأوروبي يصل واشنطن لبحث تفادي اشتعال حرب تجارية

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قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إن مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شيفوفيتش في طريقه إلى واشنطن لإجراء محادثات تهدف إلى تجنب اشتعال حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وسيلتقي شيفوفيتش بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري جاميسون جرير.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل يسعى لتجنب فرض رسوم جمركية على الواردات وبدلا من ذلك يرغب في توسيع الروابط التجارية والاقتصادية بينه وبين الولايات المتحدة.

ويوم الخميس الماضي، أرجأ الاتحاد الأوروبي فرض رسوم انتقامية على السلع الأمريكية لمدة أسبوعين ، حتى منتصف أبريل/نيسان المقبل.

وسيتم فرض الرسوم الجمركية كرد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بالفعل على استيراد الصلب والألمنيوم.

وبحسب المفوضية ، يستهدف إرجاء قرار الاتحاد الأوروبي إتاحة مجال إضافي للمحادثات مع الإدارة الأمريكية .

وهدد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 200٪ على النبيذ والشمبانيا والمشروبات الكحولية الأخرى.

وحذر ترامب من أنه سيتم فرض رسوما جمركية إذا لم يتم إلغاء الرسوم الجمركية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على الويسكي الأمريكي.

كما أشار ترامب إلى رغبته في فرض رسوم جمركية على السيارات والسلع الأخرى المستوردة من الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز عملية التصنيع في الولايات المتحدة وتقليص العجز في الميزان التجاري.