 أوكرانيا: إصابة 65 شخصا على الأقل جراء هجوم صاروخي روسي على سومي - بوابة الشروق
الإثنين 24 مارس 2025 8:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا: إصابة 65 شخصا على الأقل جراء هجوم صاروخي روسي على سومي

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 مارس 2025 - 8:01 م | آخر تحديث: الإثنين 24 مارس 2025 - 8:01 م

أعلن القائم بأعمال رئيس بلدية مدينة سومي الواقعة شمال شرقي أوكرانيا أرتيم كوبزار، اليوم الاثنين، إصابة 65 شخصا على الأقل جراء هجوم صاروخي روسي على المدينة.

وقال كوبزار على منصة تليجرام "هاجم العدو اليوم موقعا صناعيا".

وأفاد مكتب المدعي العام بأن 14 قاصرا كانوا من بين المصابين.

ووقال إن مباني  سكنية ومدرسة ومستشفى تضررت أيضا في الهجوم.

يذكر أن سومي قد أصبحت في الآونة الأخيرة هدفًا متكررًا للهجمات الروسية.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا شن هجمات على كل منهما ألأخرى رغم موافقتهما على اقتراح أمريكي بوقف إطلاق نار محدود لمدة ثلاثين يوما مؤخرا. 
 


 


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