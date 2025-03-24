محافظ الدقهلية يشارك عمال النظافة مائدة الإفطار الرمضاني في مدينة طلخا

شارك اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددًا من عمال النظافة والتجميل بالمحافظة في مائدة الإفطار الرمضاني، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، ومحمد أمين رئيس حي شرق، وأحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، واللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة طلخا، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وهنّأ محافظ الدقهلية، العاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقرب حلول عيد الفطر الكريم، مشيدًا بجهودهم في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام، مؤكدا أن هذا اليوم هو أجمل أيام حياته بتواجده معهم.

وأصر المحافظ، على مصافحة العمال، ودعاهم إلى مواصلة العطاء والإخلاص في العمل، مع ضرورة الاهتمام بصيانة المعدات وأدوات النظافة، والالتزام بمعايير الصحة العامة، لضمان بيئة نظيفة ومستوى متميز من الخدمات، مؤكداً تقديره لكل عمال النظافة والتجميل الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وأمانة، مشيرا إلى أهمية عملهم الذي يبرز الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، والتي تشهد شوارعها خطة تطوير وتجميل تليق بعراقة وأصالة المحافظة أمام أهلها، وأمام الزائرين.

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية تعاون المواطنين مع عمال النظافة، من خلال الالتزام بعدم إلقاء القمامة في الشوارع ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة، معربًا عن سعادته بالتواجد بينهم، تقديرًا لدورهم المحوري في الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

وشدد على ضرورة دعمهم وتحفيزهم على مواصلة أداء رسالتهم النبيلة، ومشيدا بدور الأجهزة التنفيذية المعاونة في القيام بواجبهم، مؤكدًا أن الدقهلية تستحق منا العمل المستمر وبذل أقصى جهد ممكن من أجل تحقيق الخير والنماء والرفاهية لكل مواطنيها، حيث "إننا نسعى بجدية لتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة بجميع القرى والنجوع، والتي تشهد سلسلة من الإنجازات المتتالية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة".