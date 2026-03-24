إسرائيل تعيد اعتقال 100 أسير فلسطيني محرر ضمن صفقات تبادل مع حماس بموجب اتفاق غزة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ الاحتلال يواصل التصعيد في استهداف الأسرى المحررين في صفقات التبادل، من خلال تنفيذ عمليات اعتقال، وتحقيق ميداني، واستجواب مستمرة بحقهم.

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن من بين آخر المعتقلين: سامح الشوبكي، وعمار الشوبكي، وسعيد ذياب، وسائد الفايد، وهادي جدوع، وهم من محافظة قلقيلية.

وأضاف نادي الأسير أنّ هذا التصعيد يأتي في سياق سياسة ممنهجة، ويمثّل خرقاً واضحاً وجديداً للصفقة، ورسالة للمحررين بأنهم سيبقون في دائرة الاستهداف والملاحقة.

ونوه أنّه، ووفقاً لعمليات التوثيق اليومية، فقد اعتقل الاحتلال نحو 100 محرر من محرري صفقات التبادل التي تمت بعد حرب الإبادة، ومنهم من تعرّض للاعتقال أكثر من مرة.

ولفت إلى أنّ الاحتلال عزّز استهدافه للمحررين عبر أوامر عسكرية وقوانين منحت غطاءً أوسع لملاحقتهم، مشيراً إلى أنّ الانتهاكات في الصفقات وصلت إلى مستوى عمليات منظمة، شملت اعتداءات بالضرب قبيل الإفراج عنهم، واستمرت بعد تحررهم، إضافة إلى تهديدات طالت عائلاتهم وما زالت مستمرة حتى اليوم.