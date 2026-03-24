العراق: ارتفاع حصيلة قتلى الحشد الشعبي إلى 14 إثر قصف أمريكي بمحافظة الأنبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل 14 من قواتها، وبينهم قائد عمليات الأنبار في الهيئة سعد دواي البعيجي، وعدد من رفاقه، إثر ضربة جوية أمريكية استهدفت مقر القيادة "أثناء تأديتهم واجبهم الوطني" في محافظة الانبار/120 كيلومترا غربي بغداد/.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي: "إن هذه الجريمة النكراء تمثل انتهاكا فاضحا لسيادة العراق، واستخفافا خطيرا بدماء أبنائه، وتكشف مجددًا عن طبيعة النهج العدواني الذي لا يقيم وزنًا للقوانين الدولية ولا للأعراف الإنسانية".

وأوضح البيان: "لقد مضى الشهداء وهم على العهد، ثابتين في مواقعهم، مدافعين عن أرض العراق وشعبه، وسيبقى دمهم الطاهر منارةً تضيء طريق الكرامة والسيادة، ودليلًا حيًا على حجم التضحيات التي تُبذل في سبيل الوطن".

وجددت هيئة الحشد الشعبي في بيانها التأكيد أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستكون دافعًا لمزيدٍ من الثبات والإصرار على حماية العراق والدفاع عن سيادته بكل الوسائل المشروعة ونحمّل القوى السياسية مسؤولياتها الكاملة في الوقوف بوجه هذه الانتهاكات الأمريكية المتكررة، واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تحفظ سيادة البلاد وتضع حدًا لهذه التجاوزات الخطيرة".

وذكرت مصادر في هيئة الحشد الشعبي أن فرق الدفاع المدني لاتزال تبحث عن ضحايا آخرين تحت ركام مبنى المقر الذي دمر بشكل كامل وأن من بين القتلى أيضا كل من حيدر المعموري مدير أمن الحشد الشعبي وواثق الفرطوسي مدير استخبارات الحشد في الأنبار وعددا من عناصر حمايتهم وإصابة أكثر من 15 آخرين.

ومن المنتظر أن تجرى اليوم مراسم تشييع لضحايا القصف في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد.