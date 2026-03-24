السعودية تبحث مع بلجيكا واليونان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع كلٍ من ملك بلجيكا الملك فيليب، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.



من ناحية، بحث ولي العهد السعودي، في اتصال هاتفي تلقاه من ملك بلجيكا، مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.



وأكد ملك بلجيكا -وفقًا لوكالة الأنباء السعودية- تضامن بلاده -حكومة وشعبًا- مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.



ومن ناحية أخرى، بحث ولي العهد السعودي، في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء اليوناني، مستجدات الأوضاع، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.



كما جدَّد رئيس وزراء اليونان تضامن بلاده مع السعودية، مؤكدًا دعم اليونان للمملكة ومساندتها في ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها تجاه ما تتعرض له المملكة من اعتداءات إيرانية متكررة.