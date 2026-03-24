وزير خارجية كوريا الجنوبية يطلب من نظيره العماني دعما في إمدادات النفط والغاز

أجرى وزير خارجية كوريا الجنوبية جو هيون، محادثات هاتفية مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي اليوم الثلاثاء، حيث ناقش الجانبان تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وخلال المحادثات الهاتفية، أعرب جو عن قلقه العميق إزاء الأضرار التي لحقت بالمنشآت المدنية في سلطنة عمان، بما في ذلك ميناء الدقم وميناء صلالة، نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وطلب دعما نشطا من الجانب العماني فيما يتعلق بإمدادات الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.

كما أعرب عن امتنانه لدعم وتعاون سلطنة عمان في تنفيذ مهام وحدة «تشونغهيه» العسكرية الكورية، داعيا إلى التعاون الوثيق في حال إجلاء المواطنين الكوريين عبر سلطنة عمان في المستقبل.

ومن جانبه، أشار الوزير العماني إلى أن الهجوم الإيراني ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك الموانئ والمجمعات الصناعية في دول الخليج، بما في ذلك سلطنة عمان، طالبا اهتمام ودعم الجانب الكوري بهذا الشأن.

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والاستمرار في التواصل والتعاون من أجل استعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



