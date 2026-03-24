رئيس أركان الجيش الفرنسي: تصرفات أمريكا غير المتوقعة تهدد مصالح فرنسا وأمنها

قال رئيس أركان الجيش الفرنسي، فابيان ماندو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أصبحت حليفا يصعب التنبؤ بتصرفاته، مما ينعكس سلبا على مصالح فرنسا وأمنها.

وأضاف ماندو، خلال مشاركته في منتدى الأمن والدفاع في باريس: "فاجأنا حليفنا الأمريكي، الذي لا يزال حليفا، لكنه أصبح غير قابل للتوقع على نحو متزايد، ولا يكلف نفسه إبلاغنا عندما يقرر شن عمليات عسكرية"، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر مباشرة على أمن ومصالح القوات الفرنسية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأشار إلى أن هذا التوتر يأتي رغم الروابط الوثيقة بين فرنسا والولايات المتحدة في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأن الاستياء في باريس يتزايد على خلفية قرار واشنطن بشن حرب على إيران في الشرق الأوسط، بعد أن أثارت سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غضب الحلفاء الأوروبيين سابقا في ملفات أخرى مثل قضية جرينلاند.

وأكد ماندو أن تدخل الولايات المتحدة في أفغانستان استند إلى المادة الخامسة من ميثاق الحلف، لكنه انسحب لاحقا دون إخطار فرنسا، واليوم تقرر واشنطن التدخل في الشرق الأوسط بنفس الطريقة، ما يفرض على القوات الفرنسية التركيز على حماية مواطنيها في المنطقة.