نادي كتاب طلال فيصل يناقش «حي بن يقظان» و«روبنسون كروزو» في ديوان الزمالك

تستضيف مكتبة ديوان بمقرها في الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس، لقاءً جديدًا لنادي كتاب الكاتب "طلال فيصل"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يدور النقاش حول عملين أدبيين بارزين هما: "حي بن يقظان" لابن طفيل، ورواية "روبنسون كروزو" لدانيال ديفو، حيث تفتح المكتبة باب النقاش مع القراء حولهما.

يذكر أن طلال فيصل، روائي وطبيب نفسي مصري، صدرت له عدة روايات، هي: «سيرة مولع بالهوانم» عام 2011، و«سرور» عام 2013 عن سيرة الشاعر والمسرحي نجيب سرور، ثم «بليغ» عام 2016 عن سيرة الموسيقار بليغ حمدي، و«الغابة والقفص» عام 2022، الصادرتان عن دار الشروق، وجنون مصري قديم، عن ديوان للنشر 2025.