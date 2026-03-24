 نادي كتاب طلال فيصل يناقش «حي بن يقظان» و«روبنسون كروزو» في ديوان الزمالك - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 مارس 2026 3:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

نادي كتاب طلال فيصل يناقش «حي بن يقظان» و«روبنسون كروزو» في ديوان الزمالك

شيماء شناوي
نشر في: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 2:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 2:48 م

تستضيف مكتبة ديوان بمقرها في الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس، لقاءً جديدًا لنادي كتاب الكاتب "طلال فيصل"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يدور النقاش حول عملين أدبيين بارزين هما: "حي بن يقظان" لابن طفيل، ورواية "روبنسون كروزو" لدانيال ديفو، حيث تفتح المكتبة باب النقاش مع القراء حولهما.

يذكر أن طلال فيصل، روائي وطبيب نفسي مصري، صدرت له عدة روايات، هي: «سيرة مولع بالهوانم» عام 2011، و«سرور» عام 2013 عن سيرة الشاعر والمسرحي نجيب سرور، ثم «بليغ» عام 2016 عن سيرة الموسيقار بليغ حمدي، و«الغابة والقفص» عام 2022، الصادرتان عن دار الشروق، وجنون مصري قديم، عن ديوان للنشر 2025.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك