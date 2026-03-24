بلومبرج: إيران تفرض رسوما تصل إلى مليوني دولار على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز

قالت وكالة «بلومبرج»، إن إيران بدأت فرض رسوم على بعض السفن التجارية، مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وأضافت نقلًا عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن الرسوم التي تطلبها إيران من بعض السفن التي تعبر مضيق هرمز تصل إلى مليوني دولار.

ووفقًا للمصادر، فإن بعض السفن سددت هذه الرسوم، إلا أن آلية الدفع لم تتضح بعد، بما في ذلك العملة المستخدمة.

والأحد، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، إن طهران تحصل على رسوم قدرها مليونا دولار من بعض السفن التي تعبر مضيق هرمز.

ويرى بروجردي، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني تناول موضوع عبور السفن من المضيق، أن إيران أرست مفهوما جديدا للسيادة على مضيق هرمز بعد 47 عامًا، وأن بلاده «تجمع مليوني دولار رسومَ عبور من بعض السفن العابرة للمضيق».

واعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن تحصيل رسوم العبور عبر مضيق هرمز «يُظهر قوة إيران».

ونقلت وكالة أنباء «إيسنا» شبه الرسمية في إيران، السبت، عن عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان سعيد رحمت زاده، قوله إن بلاده أعدّت مشروع قانون يتعلق بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز.

وقال البرلماني الإيراني إن فرض رسوم على العبور عبر المضائق يعد «ممارسة شائعة في العديد من الممرات البحرية المهمة حول العالم».

وأضاف أن فرض رسوم على السفن العابرة من المضيق يمكن أن يسهم في تعزيز مصادر دخل إيران، وتحسين مستوى الأمن والخدمات البحرية في هذا المسار.

وفي وقت سابق، عبرت ناقلة نفط مملوكة للصين مضيق هرمز قادمة من الخليج العربي، متخذة مسارًا سبق أن استخدمته سفن أخرى بموافقة إيران، وفقا لوكالة «بلومبرج».

وغادرت الناقلة «برايت جولد» الخليج، صباح أمس الإثنين، عبر مسار يقع بين جزيرتي قشم ولارك الإيرانيتين، بعد الإشارة إلى ملكيتها الصينية.

وبحسب بلومبرج، الناقلة حمّلت نحو 2700 طن من الديزل عبر عملية نقل من سفينة إلى أخرى قبل نحو أسبوعين، وكان الوقود قد شُحن في الأصل من الرويس في الإمارات مطلع هذا الشهر.

في الوقت نفسه ذكرت منصة «كايشين» الصينية، أن سفينة الحاويات «نيو فويجر» التي ترفع علم بنما عبرت مضيق هرمز أمس الإثنين، عبر الممر بين جزيرتي لارك وقشم.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أمس، أن سفينتين ترفعان العلم الهندي وتحملان غاز البترول المسال عبرتا مضيق هرمز، واتجهتا شمالًا من سواحل دولة الإمارات إلى جزيرتي قشم ولارك الإيرانيتين.