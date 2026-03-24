وزير الخارجية الروسي: مستعدون للانضمام إلى الوساطة بشأن إيران

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 1:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 1:14 م

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للانضمام إلى جهود الوساطة حول إيران.

وأكد لافروف، خلال اجتماع لمجلس أمناء "صندوق ألكسندر جورتشاكوف للدبلوماسية العامة"، على استعداد موسكو القيام بدور الوساطة بين طهران والغرب، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف "نحن مستعدون أيضا للانضمام إلى جهود الوساطة، ونناقش حاليا كل هذه القضايا، وبالطبع ننقل تقييماتنا ووجهات نظرنا المتطورة إلى كل من الإيرانيين ودول مجلس التعاون الخليجي".

وقال لافروف "نحن مقتنعون بأن هذا المسار، مسار المفاوضات، مسار التوحيد والاتفاق على توازن المصالح، يصب في مصلحة هذه المنطقة بأكملها من العالم (الشرق الأوسط)، وهي منطقة حيوية في العالم، وليس محاولة لإجبار أي دولة، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على اتباع إملاءات من الخارج".

