القيادة العسكرية الإيرانية العليا: القوات المسلحة ستقاتل حتى النصر التام

قال المتحدث باسم القيادة العسكرية الإيرانية العليا، إن القوات المسلحة ستقاتل "حتى النصر التام".

وبدت تصريحات اللواء علي عبد الله علي آبادي، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، مرتبطة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وجود مفاوضات حالية بين طهران وواشنطن.

ونفت إيران أن تكون هناك أي محادثات جارية، رغم أن وزير خارجيتها يجري مباحثات مع نظرائه في المنطقة.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن علي آبادي قوله إن "القوات المسلحة الإيرانية القوية فخورة ومنتصرة وثابتة في الدفاع عن وحدة إيران ، وسوف تستمر في هذا المسار حتى تحقيق النصر التام".

ولم يوضح علي آبادي ما هو "النصر التام"، ولكن يبدو أن الجيش الإيراني كان يحاول التحذير من تقديم تنازلات في أي مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة.