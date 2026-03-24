تقرير إيراني: تعرض البنية التحتية للطاقة لأضرار جراء الغارات

أفادت وكالة أنباء شبه رسمية إيرانية مقربة من الحرس الثوري الإيراني في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بأن غارتين جويتين استهدفتا موقعين للطاقة.

ويبدو أن تقرير وكالة فارس جاء متزامنا مع التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي مدد مهلة طهران لوقف هجماتها التي أدت فعليا إلى إغلاق مضيق هرمز، المدخل الضيق للخليج. وكان ترامب قد هدد باستهداف محطات الطاقة الإيرانية.

وذكرت فارس أن أحد الهجومين استهدف البنية التحتية للغاز الطبيعي في أصفهان، بينما استهدف الآخر خط أنابيب الغاز الخاص بمحطة كهرباء خرمشهر.

ولم تعلن إسرائيل أو الولايات المتحدة عن أي غارات في المنطقة يوم الاثنين، رغم أن البلدين لا يعترفان عادة بكل هجماتهما. كما لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه المواقع قد استهدفت تحديدا أم تعرضت لأضرار جراء غارات أصابت مواقع أخرى في المنطقة.