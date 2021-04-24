مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد عدم وجود قواعد أجنبية في البلاد

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، عدم وجود قواعد أجنبية في العراق، موضحا في الوقت نفسه أن مهمة التحالف الدولي تدريبية.

وقال الأعرجي، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إنه لا وجود لقواعد أجنبية في العراق ومهمة التحالف في العراق مهمة تدريبية استشارية".

وأضاف: "أن القرارات الوطنية تتخذ بقرار وطني، والعراق ملتزم بمخرجات الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي".

جدير بالذكر أن الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة تعد الجولة الأولى خلال عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونشرت الخارجية العراقية، في وقت سابق، البيان الختامي المشترك بشأن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، الذي أكد أهمية العلاقات الثنائية القوية التي تعود بالنفع على الشعبين العراقي والأمريكي.

وأوضح البيان أن النقاشات تناولت قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة والبيئة، والقضايا السياسية، والعلاقات الثقافية، كما شارك في الحوار ممثلون عن حكومة إقليم كردستان.

وجدد البلدان تأكيدهما على أهمية مبادئ اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم العمل العسكري الأمريكي في العراق، فيما جددت واشنطن تأكيدها احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه وحرية التعبير التي يكفلها الدستور العراقي.

ولفت البيان إلى تأكيد الطرفين أن وجود القوات الأمريكية في البلاد جاء بناء على دعوة الحكومة العراقية لغرض دعم القوات الأمنية في حربها ضد تنظيم "داعش".