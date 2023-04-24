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إصابة جديدة في صفوف المصري قبل مواجهة البنك الأهلي

بورسعيد - إيهاب ابو المعاطى
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 7:26 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 7:33 م

تأكد غياب عبده يحيى مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، عن قائمة الفريق لمباراته المؤجلة من الأسبوع 23 من الدورى الممتاز، والتى تجمعه بفريق البنك الأهلى، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب.

وقال محمد عنان طبيب فريق المصري، إن اللاعب يعانى من التهاب شديد فى عضلات البطن السفلى، يستوجب ضرورة الحصول على راحة سلبية يخضع خلالها لبرنامج علاجي مكثف حتى يستطيع التماثل التام للشفاء.

وأضاف طبيب المصري أن قائمة الغيابات تضم اللاعبين زياد كمال، الذي مازال يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية، وحسام جريشة المصاب بشد بوتر العضلة الضامة.


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