الخارجية: إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان حتى الآن

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، اليوم الاثنين، بأنه في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم إجلاء 134 مواطنا مصريا بالسودان عبر الإجلاء الجوي، وإجلاء 334 مواطنا من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وذكرت وزارة الخارجية، أن السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا يواصلون التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 904 مواطنين منذ بدء خطة الإجلاء.