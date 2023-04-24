فيلم «ابن الحاج أحمد» يحقق إيرادات بقيمة 6 ملايين جنيه في 4 أيام

حقق فيلم "ابن الحاج أحمد"، إيرادات بلغت 6 ملايين جنيه، منذ طرحه في موسم عيد الفطر المبارك، وسط منافسة قوية بين عدد من الأفلام المطروحة حاليا بدور العرض السينمائي.



فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى، ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده بعيدًا عن هشام ماجد، كما يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "قلب أمه" عام 2018.



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية أحمد التي يجسدها "شيكو" الذي يعمل في محل للبقالة يمتلكه والده "سيد رجب"، ولكنه يعاني من بعض المتاعب بسبب عصابات خطرة يضطر لمواجهتها، بالتعاون مع نبيلة التي تجسدها الفنانة رحمة أحمد،والتصدي للخطر معا.



يذكر أن شيكو شارك كضيف شرف في 3 أفلام العام الماضي، وهى "واحد تانى" مع أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، و"العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال، و"تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى، كما قدم عددًا من أدوار الشرف في عدد من الأعمال الدرامية.