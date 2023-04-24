الخارجية الروسية: لافروف سيؤكد لجوتيريش أن جميع بنود صفقة الحبوب يجب أن تنفذ بعدالة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيؤكد في اجتماعه المقبل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على الحاجة إلى التنفيذ المنصف لكلا الجزأين من صفقة الحبوب.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "لقد كنا واضحين بشأن هذه الصفقة. تتكون من جزأين، ويجب تنفيذ كلا الجزأين بنفس القدر. هذا هو جوهر الرسالة"، و"هناك الكثير من التفاصيل التي يتعين مناقشتها. ولكن تم التعبير عن النهج الأساسي مرات عديدة".

في 22 يوليو 2022 تم التوقيع في إسطنبول على حزمة من الوثائق الخاصة بتوريد المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق الدولية. وأنشأ أحدها آلية لتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود الخاضعة للسيطرة الأوكرانية. ويتعلق جزء آخر من الاتفاقيات بوصول المنتجات الغذائية الروسية إلى الأسواق العالمية. وأشارت السلطات الروسية مرارًا إلى أن الجزء الثاني من الصفقة لم يتم تنفيذه.

وكانت مدة سريان الاتفاقيات في البداية 120 يومًا. وفي نوفمبر الماضي تم تمديدها لنفس الفترة. وفي 18 مارس 2023 أعلنت روسيا تمديد الاتفاق لمدة 60 يومًا، محذرة من أن هذه الفترة الزمنية ستكون كافية لتقييم تنفيذ المذكرة الموقعة مع الأمم المتحدة.